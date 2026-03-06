ناقد رياضي: مدرب الأهلي علي الله حكايته

حقق النادي الأهلي فوزاً هاماً على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الخميس على استاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي أحمد الخضري في تغريدة له عبر حسابه علي "إكس" فوز مهم جدا للاهلي ..تريزيجيه وإمام يفرقوا مع اي فريق ..حسين الشحات بينزل متأخر قوي ..مدرب علي الله حكايته ..الحكم …لا بلاش".

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.