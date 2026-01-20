هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، هزة أرضية على بُعد 128 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ.

وأوضح المعهد أن الهزة وقعت في تمام الساعة 07:26 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.5 درجة على مقياس ريختر، عند خط عرض 29.0364 شمالًا، وخط طول 34.6073 شرقًا، وعلى عمق 13 كيلومترًا.

وأشار المعهد إلى أنه وردت إليه بلاغات تفيد بشعور بعض المواطنين بالهزة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأكد الدكتور طه توفيق رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد يواصل متابعة النشاط الزلزالي على مدار الساعة، مشددًا على أن الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق.