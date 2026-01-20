مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة

كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، تفاصيل خطة إعمار غزة من الجانب المصري، قائلا: إنه من المبكر القول إن اللجنة بدأت بالفعل عملها، لأنها حتى الآن فى مرحلة التحضير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الاعمال لم تبدأ بالشكل الصحيح حتي هذه اللحظة، وبالتالي اللجنة الآن بدأت التحضيرات ووضع الخطط وتحديث الأولويات للبدء.

وتابع: “نتمنى أن تسرع هذه اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة في القيام بواجباتها داخل القطاع، سواء مسألة الشق المدني أو الأمني، لأننا لا نريد أن يعود القطاع لوضع العدوان”.