ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و551 شهيدا

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و551 شهيدا، و171 ألفا و372 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم "الثلاثاء"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن شهيدا جديدا و7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من شهر أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 466 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1294 جريحا، فيما جرى انتشال 713 جثمانا.

وأشارت إلى وفاة الطفلة شذى أبو جراد (رضيعة عمرها 6 أشهر) نتيجة البرد الشديد، ما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 9 وفيات.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، مواطنين من بلدة السموع جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة غوين في بلدة السموع، واعتقلت المواطنين سمير جمعة الحوامدة، وعقاب أحمد الحوامدة، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين اثنين عقب اقتحام مزرعة تعود لعائلة أبو العسل قرب منطقة المعابر شرق مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المزرعة، واعتقلت كلا من يوسف جهاد أبو العسل ونبيل الشيش، قبل أن تنسحب من المكان.