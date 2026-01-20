قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ضحك ولعب.. الظهور الأول لصلاح في تدريبات ليفربول بعد أمم أفريقيا؟ |فيديو وصور
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و551 شهيدا

أ ش أ

 ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و551 شهيدا، و171 ألفا و372 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم "الثلاثاء"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن شهيدا جديدا و7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من شهر أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 466 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 1294 جريحا، فيما جرى انتشال 713 جثمانا.

وأشارت إلى وفاة الطفلة شذى أبو جراد (رضيعة عمرها 6 أشهر) نتيجة البرد الشديد، ما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 9 وفيات.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، مواطنين من بلدة السموع جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة غوين في بلدة السموع، واعتقلت المواطنين سمير جمعة الحوامدة، وعقاب أحمد الحوامدة، عقب دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين اثنين عقب اقتحام مزرعة تعود لعائلة أبو العسل قرب منطقة المعابر شرق مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المزرعة، واعتقلت كلا من يوسف جهاد أبو العسل ونبيل الشيش، قبل أن تنسحب من المكان.

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

