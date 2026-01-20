توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الاستفسارات بشأن استكمال المعلمين بمدارس التعليم الفني ( تجاري - زراعي - فندقي ) للنصاب القانوني من الحصص الدراسية في حال الاستعانة بهم لسد العجز بوحدات الخدمات المسائية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه اعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين ، يتم توزيع الزيادات من المعلمين على فصول الخدمات ، وكذا اكمال النصاب القانوني بها للمعلمين الذين لم يكتمل نصابهم القانوني بالمدارس الرسمية طبقا للمادة 16 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، وذلك على مسئولية ادارة التعليم الفني والتوجيه الفني المختص بالمديرية التعليمية ، وذلك للحد من اللجوء إلى التعاقد مع معلمين من الخارج بالحصة للتدريس في تلك الوحدات

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إكمال نصابهم القانوني يتم محاسبتهم على ما زاد عن النصاب بتلك الوحدات بقا للقواعد وضوابط الصرف الخاصة من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) نظام السنوات الثلاث المعتمدة من وزير التربية والتعليم .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في جميع الأحوال تكون الأولوية لسد العجز بالمدارس الفنية ( الرسمية النظامية أو الملحقة ) أولاً فإن لم يوجد بها عجز يتم سد العجو بوحدات الخدمات الفنية بالضوابط المشار إليها .

جدير بالذكر أنه قد نص القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020 في المادة الثالثة منه على أن يعاد توزيع المعلمين ( النظري والعملي والمعينين والمؤقتين) بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة نظام السنوات الثلاث ، على الفصول المسائية التي تطبق نظام ( الخدمات ) بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ، وفي حال وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين بالأجر لسد هذا العجز مع جواز الاستعانة بالمعلمين الذين أحيلوا إلى التقاعد .