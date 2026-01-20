قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
أخبار البلد

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ياسمين بدوي

استمرت اليوم جروبات الغش على تطبيق تليجرام في نشر صور قيل أنها تخص أسئلة الامتحانات التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف المحافظات ، وذلك بعد دقائق قليلة من توزيع الأسئلة في اللجان

وكتب أدمن جروبات الغش على تليجرام بجوار صور أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 : جاري الحل

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أعلنت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والذين قاموا رسميا بتسجيل بيانات استمارة الشهادة الإعدادية 2026 يبلغ 2 مليون و22 ألف و56 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في جميع المحافظات 

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :

  • إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.
  • الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
     
  • التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
  • منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وكانت قد أكدت الدكتورة  همت أبو كيلة مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين والعاملين

وشددت مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقًا للكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص.

