تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان

بدأت جروبات الغش في نشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان

يأتي ذلك بعد أن نجحت جروبات الغش في نشر صور أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بعد دقائق من توزيعها في اللجان

وتقوم غرف العمليات بمديريات التربية والتعليم ، بتتبع الصور المتداولة على جروبات الغش للوصول إلى هوية مصورها وناشرها لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش



وجاء تداول الاسئلة والإجابات على تليجرام على الرغم مما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :