هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ
الاحتلال يمنع أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول قطاع غزة
رمضان 2026 والتوقيت الصيفي .. هل تتغير الساعة في الشهر الكريم؟
مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم
ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم
60 حافلة جاهزة.. تخفيض تذكرة أتوبيسات معرض الكتاب لـ10 جنيهات
الوعود لم تُنفذ وطلاب الثانوية يُعاقبون.. تحرك عاجل في البرلمان بسبب البكالوريا
ترامب يكشف عن تهديد بريطاني خطير يهدد الوجود الأمريكي في دولة أفريقية
تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان
الصين: تلقينا دعوة من ترامب للمشاركة في مجلس السلام بغزة
استعدادات لتشييع جثمان والدة رضا البحراوي بطنطا
حقيقة زيادة أسعار تذاكر الأوتوبيسات مع إطلاق الدفع الإلكتروني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية بتليجرام بعد دقائق من بدء اللجان

جروبات الغش
جروبات الغش
ياسمين بدوي

بدأت جروبات الغش في نشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان 

يأتي ذلك بعد أن نجحت جروبات الغش في نشر صور أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بعد دقائق من توزيعها في اللجان

وتقوم غرف العمليات بمديريات التربية والتعليم ، بتتبع الصور المتداولة على جروبات الغش للوصول إلى هوية مصورها وناشرها لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة 

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
 

وجاء تداول الاسئلة والإجابات على تليجرام على الرغم مما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :

  • إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.
  • الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
     
  • التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
  • منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة إلكترونية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
جروبات الغش الغش امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 امتحانات الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2026 الإعدادية 2026

