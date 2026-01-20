ستر ودفا وإطعام.. توزيع 700 لحاف وبطانية على غير القادرين بكفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان، توزيع (700) لحاف وبطانية على (1400) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، ضمن حملة (ستر ودفا وإطعام) وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ.

شملت الخطة التفصيلية قرى القنطرة البيضاء والمرابعين وقراجة وإسحاقة والشرقي وحليس والكوم ومسير وكفر دفرية بمركز كفر الشيخ، وقرى السالمية وسنديون والنشار بمركز فوه، وقرى شباس الشهداء والمستعمرة وشباس الملح بمركز دسوق، وقرية قزمان بمركز قلين، وقرى 65 الخاشعة والزعفران وحامول العرب والسحايت بمركز الحامول.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن توزيع الألحفة والبطاطين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

وأشار إلى ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم من البطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع بطاطين وألحفة الشتاء هذا العام على غير القادرين في القرى بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في كفر الشيخ برعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.