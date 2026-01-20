مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس مصر اليوم حالة من الترقب والإثارة، مع إقامة مواجهتين قويتين ضمن منافسات الأدوار الإقصائية، حيث تسعى الفرق المتنافسة لمواصلة مشوارها نحو اللقب الغالي، في بطولة لا تعترف سوى بالأداء داخل الملعب ولا تخضع للحسابات المسبقة.

مواجهات قوية في كأس مصر

تقام اليوم مباراتان في توقيت واحد، وسط طموحات كبيرة من الفرق الأربعة في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور التالي، خاصة أن مباريات الكأس دائمًا ما تشهد مفاجآت غير متوقعة.



الجونة في اختبار صعب أمام بيراميدز



يصطدم فريق الجونة بمواجهة قوية أمام بيراميدز، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا. بيراميدز يدخل المباراة مدججًا بالنجوم، واضعًا نصب عينيه مواصلة المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، بينما يسعى الجونة لتقديم عرض قوي ومحاولة إقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج.

الموعد: الساعة 2:30 ظهرًا

القناة الناقلة: ON SPORT 1

بتروجت يواجه مودرن سبورت بطموحات متبادلة

وفي اللقاء الثاني، يلتقي بتروجت مع مودرن سبورت في مواجهة متكافئة نسبيًا، حيث يطمح كل فريق إلى استغلال الفرصة والتقدم خطوة جديدة في البطولة. المباراة متوقعة أن تكون حماسية، خاصة مع رغبة الفريقين في إثبات الذات وتحقيق إنجاز في كأس مصر.

الموعد: الساعة 2:30 ظهرًا

القناة الناقلة: ON SPORT 1

كأس مصر.. بطولة المفاجآت

تظل بطولة كأس مصر واحدة من أكثر البطولات إثارة في الكرة المصرية، لما تحمله من مواجهات حاسمة ومفاجآت مدوية، حيث لا مجال للتعويض، ويصبح الفوز هو الطريق الوحيد للاستمرار في سباق اللقب.



