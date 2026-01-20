قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أضا ينتقد واقعة فوطة ميندي: مشهد سحل حارس السنغال كارثة
مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة
هل تثبت جريمة السرقة بشهادة رجل وامرأة؟.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيء
تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا
موزمبيق.. فيضانات عارمة تجبر آلاف السكان على النزوح
أمريكا.. حادث تصادم بين 100 سيارة يغلق طريقا سريعا في ميتشجن
استئناف ميدو على حبسه شهرًا بتهمة سب محمود البنا.. بعد قليل
السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات جديدة الخميس المقبل.. إليك القائمة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة
تسريبات تكشف الشكل النهائي لـ iPhone 18 Pro مع لون مميز جديد
رياضة

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

رباب الهواري

تشهد بطولة كأس مصر اليوم حالة من الترقب والإثارة، مع إقامة مواجهتين قويتين ضمن منافسات الأدوار الإقصائية، حيث تسعى الفرق المتنافسة لمواصلة مشوارها نحو اللقب الغالي، في بطولة لا تعترف سوى بالأداء داخل الملعب ولا تخضع للحسابات المسبقة.

مواجهات قوية في كأس مصر

تقام اليوم مباراتان في توقيت واحد، وسط طموحات كبيرة من الفرق الأربعة في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل للدور التالي، خاصة أن مباريات الكأس دائمًا ما تشهد مفاجآت غير متوقعة.
 

الجونة في اختبار صعب أمام بيراميدز
 

يصطدم فريق الجونة بمواجهة قوية أمام بيراميدز، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا. بيراميدز يدخل المباراة مدججًا بالنجوم، واضعًا نصب عينيه مواصلة المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، بينما يسعى الجونة لتقديم عرض قوي ومحاولة إقصاء أحد أبرز المرشحين للتتويج.

  • الموعد: الساعة 2:30 ظهرًا
  • القناة الناقلة: ON SPORT 1

بتروجت يواجه مودرن سبورت بطموحات متبادلة

وفي اللقاء الثاني، يلتقي بتروجت مع مودرن سبورت في مواجهة متكافئة نسبيًا، حيث يطمح كل فريق إلى استغلال الفرصة والتقدم خطوة جديدة في البطولة. المباراة متوقعة أن تكون حماسية، خاصة مع رغبة الفريقين في إثبات الذات وتحقيق إنجاز في كأس مصر.

  • الموعد: الساعة 2:30 ظهرًا
  • القناة الناقلة: ON SPORT 1

كأس مصر.. بطولة المفاجآت

تظل بطولة كأس مصر واحدة من أكثر البطولات إثارة في الكرة المصرية، لما تحمله من مواجهات حاسمة ومفاجآت مدوية، حيث لا مجال للتعويض، ويصبح الفوز هو الطريق الوحيد للاستمرار في سباق اللقب.


 

بيراميدز الجونة بتروجيت كأس مصر مودرن سبورت

