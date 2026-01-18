بطل المسابقه من؟.. إعلامي يثير الجدل بشأن بطولة كأس مصر

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن الفرق الثمانية التي تأهلت في كاس عاصمة مصر.

كأس عاصمة مصر

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميا الفرق الثمانية التي تأهلت في كاس عاصمة مصر.

3 فرق من المجموعة الأولى : طلائع الجيش والمقاولون العرب وانبي

3 فرق من المجموعة الثانية : بتروجيت والجونة ووادي دجلة

فريقان من المجموعة الثالثة : المصري وزد

توقعاتك لبطل المسابقة ".

وفي إطار أخر ، حقق فريق الجونة الفوز على فريق مودرن سبورت بنتيجة 2-0، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدفي الجونة كل من مروان محسن وبلال السيد في الدقيقتين 23 و80 من عمر اللقاء.

تشكيل الجونة

أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق مودرن سبورت على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة كأس عاصمة مصر.