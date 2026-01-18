تعديل مواعيد 3 مباريات في بطولة كأس مصر.. تفاصيل

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة بتروجت ومودرن سبورت في دور الـ16 بكأس مصر يوم الثلاثاء 20 يناير الجارى في تمام الثانية والنصف عصرا على ستاد بتروسبورت.

كما قررت إدارة المسابقات إقامة مباراة زد والمصرى في دور الـ16 بكأس مصر على ستاد السويس الجديد بدلا من ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصرا يوم الأربعاء 21 يناير الجارى.

كما تقام مباراة الجونة وبيراميدز ضمن منافسات نفس الدور ببطولة كأس مصر على ستاد خالد بشارة بالجونة يوم 20 يناير الساعة 2:30 عصرا.