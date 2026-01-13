المصرية للاتصالات يطيح بفاركو خارج بطولة كأس مصر ويتأهل لدور الـ 8

نجح فريق المصرية للاتصالات في التأهل لدور الـ8 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على إستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

جاء هدف المصرية للاتصالات الأول من خطأ دفاعي لفريق فاركو لعدم تغطية العرضية من لاعبي المصرية لتصل لأحمد عيد الذي يضعها في المرمى مع الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، وسجل النيجيري اوكيشيوا الهدف الثاني في الدقيقة 46، بينما سجل هدف فاركو كريم الطيب في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة تأهل فريق المصرية للاتصالات لدور الـ8 في مفاجأة جديدة له في البطولة بعد إقصائه النادي الأهلي من دور الـ32.

تأهل المصرية للاتصالات لدور الـ 16

وصعد المصرية للاتصالات لدور الـ16 بكأس مصر على حساب النادى الأهلى، بعدما تغلب عليه فى دور الـ32 بنتيجة 2-1.

بينما فاز فاركو على تليفونات بنى سويف بنتيجة 2-0 فى نفس الدور.