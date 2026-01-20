قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة قالت إن والدتها مريضة بالزهايمر وتعاني من تعب في المخ، ولا أحد من إخوتها قادر على خدمتها بسبب تصرفاتها الغريبة، وتسأل: هل يحرم عليهم إيداعها في مستشفى أمراض عقلية أو دار رعاية، وهل عليهم ذنب في ذلك، داعية الله أن يعافي جميع الناس من هذا المرض الصعب الذي يتمنى المريض نفسه زواله، مؤكدة أن حالتها مرهقة جدًا للأسرة.

هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالإحسان إلى الوالدين، مستشهدًا بقوله تعالى: “ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير”.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، أن الوقوف عند قوله تعالى "إلي المصير" يوجب على الإنسان أن يتفكر جيدًا في مصير من كان له والدان أو أحدهما، وأن يحسن إليهما ويغض الطرف عن أخطائهما لأنه راجع إلى الله وسيسأل عن بره بهما.

حكم إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية

وأشار أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أن وضع الأب أو الأم في دار مسنين أو مستشفى قد يعرضهما للإيذاء أو القسوة أو التقصير في الرعاية، مؤكدًا أن الوالدين الذين ربّوا أبناءهم وأنفقوا عليهم وسهروا من أجلهم وهم صغار لا يجوز أن يُتركوا للغربة في آخر أعمارهم، موضحًا أن الأم لم تتأفف حين كانت تقوم في جوف الليل لرعاية طفلها وهي لا تعلم لماذا يبكي، وكانت تتألم لألمه وتخاف عليه دون أن تعرف سبب بكائه.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الواجب على الأبناء أن يتحملوا رعاية أمهم في كبرها كما تحملت هي رعايتهم في صغرهم، وأن مرضها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، داعيًا إلى أن يتم علاجها في البيت مع القيام على خدمتها ورعايتها بأنفسهم، لأن كل لحظة تعب في خدمتها يؤجر عليها الإنسان، مشددًا على أن سنوات التعب في رعاية الأم لا تفي شيئًا مما قدمته لأبنائها، داعيًا الجميع إلى الانتباه لأمهاتهم وعدم إيداعهن في دور رعاية أو مستشفيات، والقيام على خدمتهن حتى آخر نفس، لما في ذلك من بركة في الأرزاق والأبدان والأولاد.

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بـ دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية حكم إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

الزكاة

ما حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

الشيخ محمد صديق المنشاوي

الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ محمد صديق المنشاوي

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: نحن في وقت يتغلب فيه أعداء الأمة بالعلم والصناعة

بالصور

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

المزيد