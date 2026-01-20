هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة قالت إن والدتها مريضة بالزهايمر وتعاني من تعب في المخ، ولا أحد من إخوتها قادر على خدمتها بسبب تصرفاتها الغريبة، وتسأل: هل يحرم عليهم إيداعها في مستشفى أمراض عقلية أو دار رعاية، وهل عليهم ذنب في ذلك، داعية الله أن يعافي جميع الناس من هذا المرض الصعب الذي يتمنى المريض نفسه زواله، مؤكدة أن حالتها مرهقة جدًا للأسرة.

هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالإحسان إلى الوالدين، مستشهدًا بقوله تعالى: “ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير”.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، أن الوقوف عند قوله تعالى "إلي المصير" يوجب على الإنسان أن يتفكر جيدًا في مصير من كان له والدان أو أحدهما، وأن يحسن إليهما ويغض الطرف عن أخطائهما لأنه راجع إلى الله وسيسأل عن بره بهما.

حكم إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية

وأشار أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أن وضع الأب أو الأم في دار مسنين أو مستشفى قد يعرضهما للإيذاء أو القسوة أو التقصير في الرعاية، مؤكدًا أن الوالدين الذين ربّوا أبناءهم وأنفقوا عليهم وسهروا من أجلهم وهم صغار لا يجوز أن يُتركوا للغربة في آخر أعمارهم، موضحًا أن الأم لم تتأفف حين كانت تقوم في جوف الليل لرعاية طفلها وهي لا تعلم لماذا يبكي، وكانت تتألم لألمه وتخاف عليه دون أن تعرف سبب بكائه.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الواجب على الأبناء أن يتحملوا رعاية أمهم في كبرها كما تحملت هي رعايتهم في صغرهم، وأن مرضها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، داعيًا إلى أن يتم علاجها في البيت مع القيام على خدمتها ورعايتها بأنفسهم، لأن كل لحظة تعب في خدمتها يؤجر عليها الإنسان، مشددًا على أن سنوات التعب في رعاية الأم لا تفي شيئًا مما قدمته لأبنائها، داعيًا الجميع إلى الانتباه لأمهاتهم وعدم إيداعهن في دور رعاية أو مستشفيات، والقيام على خدمتهن حتى آخر نفس، لما في ذلك من بركة في الأرزاق والأبدان والأولاد.