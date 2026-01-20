رفض استئناف زوج مذيعة على إلزامه بـ3 ملايين جنيه تعويضا لأسرة ضحية كلب الشيخ زايد

رفضت محكمة جنوب الجيزة، استئناف زوج مذيعة على قرار إلزامه بتعويض 3 ملايين جنيه لصالح أسرة محمد الماوي مدير البنك في واقعة عقر الكلب بالشيخ زايد.

وألزمت الدائرة 4 تعويضات بمحكمة جنوب الجيزة، زوج المذيعة الشهيرة بأداء مبلغ قدره 30 مليون جنيه كتعويض مدني لصالح ورثة مدير البنك المجني عليه محمد الماوي.

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، قررت قبول استئناف زوج المذيعة وقضت بحبسه 6 أشهر بدلًا من 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه، بإصابته ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك في محل سكنهما بمدينة الشيخ زايد.

وأمر النائب العام بحبس زوج مذيعة شهيرة بصفته، المسؤول عن واقعة كلب “البيتبول”، احتياطيًّا على ذمة التحقيق، ووجه له اتهامًا بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب دون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وتسبب في تعرضه لإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.