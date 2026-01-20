قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
أخبار العالم

البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية

القسم الخارجي

أعلن البرلمان الأوروبي تعليق إجراءات التصديق على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة على بعض الدول الأوروبية على خلفية التطورات المتعلقة بجرينلاند.

وقال النائب نيكولا بروكاسيني، القيادي في حزب “إخوة إيطاليا” اليميني والرئيس المشارك لمجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في البرلمان الأوروبي، إن قرار تعليق الاتفاقية “خطأ ويتعارض مع المصالح الأوروبية”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء أذرنيوز عن وكالة أنسا الإيطالية.

وأضاف بروكاسيني خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: “تعليق الاتفاقية المتعلقة بالتعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة ليس خياراً ذكياً. صحيح أنها ليست اتفاقية مثالية، لكنها كانت تعمل وحققت نتائج”.

وانتقد النائب الأوروبي ما وصفه بـ“القرارات الحدسية”، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب “قرارات عقلانية ومدروسة، بعيداً عن التأثر بالتغريدات أو السعي للظهور الإعلامي الآني”.

وفي سياق متصل، كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد أعلنت، يوم الأحد، أنها أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضها لقرار فرض تعريفات جمركية جديدة على الدول الأوروبية التي نشرت مؤخراً قوات في جرينلاند، في ظل تصريحات ترامب بشأن رغبته في السيطرة على الجزيرة التابعة للدنمارك.

وشددت ميلوني على أن تصعيد التوتر بين ضفتي الأطلسي سيكون “خطأً استراتيجياً”، داعية إلى الحوار وتغليب المصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

البرلمان الأوروبي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة جرينلاند الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

