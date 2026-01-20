الداخلية تكشف مفاجأة فى واقعة اقتحام شخصين يرتديان النقاب لمنزل وقتل مالكته ببولاق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التحذير من عنصرين إجراميين يرتديان الملابس النسائية والنقاب لقيامهما بسرقة أحد المنازل بالإكراه وقتل مالكته .

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بوفاة (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) وسرقة منزلها بالإكراه ، وبسؤال كريمتها قررت بأنها حال تواجدها رفقة والدتها المتوفاة بالشقة محل سكنهما فوجئتا بطرق باب الشقة ولدى قيامها بفتح الباب دلف شخصان يرتديان "ملابس نسائية ونقاب" وقاما بالتعدى عليها ووالدتها بالضرب وتقييدهما ، مما أسفر عن وفاة والدتها وقيامهما بسرقة ( بعض المبالغ المالية ومشغولات ذهبية ) ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (نجل شقيقة المتوفاة ، نجل عمومته) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمرورهما بضائقة مالية وعلمهما بإحتفاظ المجنى عليها بمشغولات ذهبية بمنزلها ، وحال قيامهما بتقييد المتوفاة قامت بكشف النقاب عن وجه نجل شقيقتها فقام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة خشية ضبطه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .