وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا مستمرون في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص المصري والأجنبي الذى يعمل فى مصر، تفاعل بقوة مع الإصلاحات الاقتصادية وسجل نموًا في استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضي.

أضاف، فى لقائه مع زوران بوجدانوفيتش الرئيس التنفيذي لشركة «كوكاكولا» على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادى بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا نعمل على تطوير سياساتنا الضريبية والجمركية استجابة لمجتمع الأعمال، من أجل بناء المزيد من الثقة والشراكة والمساندة.

أشار إلى أن سياساتنا المالية أصبحت أكثر دعمًا لمسار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

قال الوزير،: «ندعو شركاءنا الدوليين للتوسع في أنشطتهم الاقتصادية بمصر والاستفادة من التيسيرات والحوافز غير المسبوقة».