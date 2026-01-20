قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
اقتصاد

وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي

وزيرا الاستثمار والمالية خلال الاجتماع
وزيرا الاستثمار والمالية خلال الاجتماع
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا مستمرون في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص المصري والأجنبي الذى يعمل فى مصر، تفاعل بقوة مع الإصلاحات الاقتصادية وسجل نموًا في استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضي.

أضاف، فى لقائه مع زوران بوجدانوفيتش الرئيس التنفيذي لشركة «كوكاكولا» على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادى بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا نعمل على تطوير سياساتنا الضريبية والجمركية استجابة لمجتمع الأعمال، من أجل بناء المزيد من الثقة والشراكة والمساندة.

أشار إلى أن سياساتنا المالية أصبحت أكثر دعمًا لمسار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

قال الوزير،: «ندعو شركاءنا الدوليين للتوسع في أنشطتهم الاقتصادية بمصر والاستفادة من التيسيرات والحوافز غير المسبوقة».

وزير المالية اخبار مصر مال واعمال مؤتمر دافوس الاقتصادي القطاع الخاص وزير الاستثمار أحمد كجوك الاقتصاد المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

المزيد