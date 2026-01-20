مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا التي تحمل طابعًا ناريًا، وعلى رأسها القمة المرتقبة بين إنتر ميلان وآرسنال، إلى جانب عدد من المباريات المهمة في كأس مصر والدوري السعودي، فضلًا عن لقاء في كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

تقام اليوم مجموعة من المواجهات القوية ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث تتنافس كبرى الأندية الأوروبية على حصد النقاط وحجز مقاعدها في الأدوار المقبلة، وتأتي المواعيد كالتالي:

كايرات ألماتي × كلوب بروج – الساعة 5:30 مساءً – beIN Sports HD 1

بودو جليمت × مانشستر سيتي – الساعة 7:45 مساءً – beIN Sports HD 2

كوبنهاجن × نابولي – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 5

إنتر ميلان × آرسنال – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 2

أولمبياكوس × باير ليفركوزن – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 6

ريال مدريد × موناكو – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 1

سبورتنج لشبونة × باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 3

توتنهام × بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 4

فياريال × أياكس – الساعة 10 مساءً – beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس مصر اليوم مواجهتين قويتين في إطار سعي الفرق لمواصلة المشوار نحو اللقب:

الجونة × بيراميدز – الساعة 2:30 ظهرًا – ON SPORT 1

بتروجت × مودرن سبورت – الساعة 2:30 ظهرًا – ON SPORT 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

تتواصل منافسات الدوري السعودي بمواجهات مهمة تجمع بين:

الشباب × النجمة – الساعة 5 مساءً – Thmanyah

الأهلي × الخليج – الساعة 7:30 مساءً – Thmanyah

الفتح × الخلود – الساعة 7:30 مساءً – Thmanyah

موعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي