مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 19 يناير 2026، العديد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات والمسابقات، تتصدرها مواجهة برايتون وبورنموث في الدوري الإنجليزي، ولقاء إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباريات هامة في إيطاليا والإمارات وتونس.





الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون × بورنموث

تنطلق مباراة برايتون وبورنموث في الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1. يسعى فريق برايتون لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لمواصلة المنافسة على البقاء ضمن فرق الدوري.

تنطلق مباراة برايتون وبورنموث في الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1. يسعى فريق برايتون لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لمواصلة المنافسة على البقاء ضمن فرق الدوري. الدوري الإسباني

إلتشي × إشبيلية

يواجه إلتشي نظيره إشبيلية في مباراة قوية ضمن مباريات الدوري الإسباني، في تمام الساعة 10 مساءً، وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 3. يسعى إشبيلية لاستغلال خبرته في الدوري للمنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، فيما يطمح إلتشي لتحقيق مفاجأة أمام أحد الفرق الكبرى.

الدوري الإيطالي



كريمونيزي × فيرونا – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو × كومو – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

تشهد إيطاليا مباراتين مثيرتين اليوم، حيث يسعى كريمونيزي للتقدم في جدول الدوري أمام فيرونا، بينما يسعى لاتسيو إلى تعزيز مركزه أمام كومو ضمن منافسات الجولة.

الدوري الإماراتي

عجمان × الظفرة – الساعة 3 عصراً على قناة أبو ظبي الرياضية

شباب أهلي دبي × دبا الفجيرة – الساعة 5:45 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية

يواصل الدوري الإماراتي تقديم مباريات قوية اليوم، حيث يبحث كل فريق عن الانتصار لتعزيز موقعه في ترتيب المسابقة.

الدوري التونسي



الاتحاد المنستيري × الترجي – الساعة 3 عصراً على قناة التونسية

تختتم مباريات اليوم في تونس بمواجهة قوية بين الاتحاد المنستيري والترجي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.



