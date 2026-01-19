قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
كيف نظم القانون حق المتضررين من قرارات الحبس الاحتياطي في الحصول على تعويض؟
أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين
دعاء الفجر آخر يوم من شهر رجب.. اجعله ختام مسك بأفضل الدعوات
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟
الدينار يرتفع .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

إشبيلية
إشبيلية
رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 19 يناير 2026، العديد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات والمسابقات، تتصدرها مواجهة برايتون وبورنموث في الدوري الإنجليزي، ولقاء إلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباريات هامة في إيطاليا والإمارات وتونس.


 

الدوري الإنجليزي الممتاز

  • برايتون × بورنموث
    تنطلق مباراة برايتون وبورنموث في الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1. يسعى فريق برايتون لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل بورنموث في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لمواصلة المنافسة على البقاء ضمن فرق الدوري.
  • الدوري الإسباني
  • إلتشي × إشبيلية
    يواجه إلتشي نظيره إشبيلية في مباراة قوية ضمن مباريات الدوري الإسباني، في تمام الساعة 10 مساءً، وتنقل المباراة عبر beIN Sports HD 3. يسعى إشبيلية لاستغلال خبرته في الدوري للمنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، فيما يطمح إلتشي لتحقيق مفاجأة أمام أحد الفرق الكبرى.

الدوري الإيطالي
 

  • كريمونيزي × فيرونا – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
  • لاتسيو × كومو – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

تشهد إيطاليا مباراتين مثيرتين اليوم، حيث يسعى كريمونيزي للتقدم في جدول الدوري أمام فيرونا، بينما يسعى لاتسيو إلى تعزيز مركزه أمام كومو ضمن منافسات الجولة.

الدوري الإماراتي

  • عجمان × الظفرة – الساعة 3 عصراً على قناة أبو ظبي الرياضية
  • شباب أهلي دبي × دبا الفجيرة – الساعة 5:45 مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية

يواصل الدوري الإماراتي تقديم مباريات قوية اليوم، حيث يبحث كل فريق عن الانتصار لتعزيز موقعه في ترتيب المسابقة.

الدوري التونسي
 

  • الاتحاد المنستيري × الترجي – الساعة 3 عصراً على قناة التونسية

تختتم مباريات اليوم في تونس بمواجهة قوية بين الاتحاد المنستيري والترجي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.


 

الدورى الانجليزي الدورى الاسبانى الدورى الايطالي اخبار الرياضة

