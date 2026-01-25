مواصلة فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية

قالت أميرة قمر، مراسلة "إكسترا نيوز" من مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن النسخة الـ57 من المعرض تشهد إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق، حيث سجل اليوم الثالث وحده حضور نحو نصف مليون زائر، فيما تجاوز إجمالي عدد الزوار خلال الأيام الثلاثة الأولى المليون زائر، مؤكدة أن ذلك يعكس حرص الشعب المصري على الثقافة وحب الاطلاع، وأن القراءة لا تزال جزءاً من الحياة اليومية لكل بيت مصري.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن المعرض لا يقتصر على شراء الكتب فقط، بل يضم برنامجاً ثقافياً متكاملاً من ندوات وجلسات نقاشية وحفلات توقيع وورش عمل، بمشاركة أكثر من 1400 دار نشر من 83 دولة، مع فعاليات مميزة للأطفال والشباب، بالإضافة إلى مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل حضور جميع الفئات.

وأشارت إلى أن فعاليات اليوم الرابع تتضمن ندوات حول إعادة إعمار غزة بعد الحرب، الحضارة المصرية في المتحف المصري الكبير، ودور الدبلوماسية الثقافية بين مصر ورومانيا، إضافة إلى صالونات ثقافية حول الأدب المصري الحديث، ما يؤكد التنوع الكبير في البرنامج الثقافي للمعرض.