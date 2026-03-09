بسبب لهو الأطفال .. القبض على عامل تعدى على سيدة بعصا خشبية بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على سيدة بالضرب بإستخدام عصا خشبية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجارى تبلغ لمركز شرطة الحسينية من (ربة منزل "مصابة بكدمات" - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (عامل) لتعديه عليها بالضرب بإستخدام عصا خشبية محدثاً إصابتها المنوه عنها لخلافات بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مقيم بذات الدائرة) وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.