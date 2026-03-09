حبس عاطل بتهمة سرقة حقيبة بداخلها أموال وذهب في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيم علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة حقيبة سيدة من داخل سيارتها حال توقفها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.



وكشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من سرقة حقيبتها من داخل سيارتها حال توقفها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية أنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر من (إحدى السيدات) بإكتشافها كسر زجاج سيارتها وسرقة حقيبة يد بداخلها (مصوغات ذهبية ، مبلغ مالى) حال توقفها بدائرة القسم ، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بالشرقية) ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المُبلغ المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.