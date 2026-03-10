من مركز السيطرة.. محافظ المنيا يتابع مع رؤساء المراكز الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، من داخل مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مدى التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بمختلف مراكز المحافظة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود واعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات.

وخلال المتابعة، أجرى المحافظ اتصالاً بعدد من رؤساء المراكز والمدن للاطمئنان على انتظام العمل بالمواقف الرئيسية والفرعية، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم وجود أي زيادات غير قانونية، موجهاً بتكثيف الحملات المرورية والرقابية على المواقف وخطوط السير المختلفة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع المواقف والأسواق على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات، مع استمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز بتوافر السلع الأساسية بالأسواق ومدى الالتزام بالأسعار المقررة، موجهاً بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.

مخالفات تعريفة الركاب

وناشد المحافظ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب أو عدم الالتزام بأسعار السلع الغذائية، او الإعلان عنها من خلال التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري معها، وذلك عبر الأرقام التالية:

📞 0862342200 – 0862320001

📱 واتساب: 01100585052

☎️ الخط الساخن: 114