كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
مدبولي: لدينا احتياطي أجنبي جيد لمواجهة الضغوط الاقتصادية
مدبولي يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة: الفترة الحالية استثنائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

من مركز السيطرة.. محافظ المنيا يتابع مع رؤساء المراكز الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

محافظ المنيا يتابع مع رؤساء المراكز الالتزام بتعريفة الركوب
محافظ المنيا يتابع مع رؤساء المراكز الالتزام بتعريفة الركوب
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، من داخل مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مدى التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بمختلف مراكز المحافظة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار الوقود واعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات.

وخلال المتابعة، أجرى المحافظ اتصالاً بعدد من رؤساء المراكز والمدن للاطمئنان على انتظام العمل بالمواقف الرئيسية والفرعية، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم وجود أي زيادات غير قانونية، موجهاً بتكثيف الحملات المرورية والرقابية على المواقف وخطوط السير المختلفة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع المواقف والأسواق على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات، مع استمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز  بتوافر السلع الأساسية بالأسواق ومدى الالتزام بالأسعار المقررة، موجهاً بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.

 

مخالفات تعريفة الركاب 

وناشد المحافظ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب أو عدم الالتزام بأسعار السلع الغذائية، او الإعلان عنها من خلال التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري معها، وذلك عبر الأرقام التالية:
📞 0862342200 – 0862320001
📱 واتساب: 01100585052
☎️ الخط الساخن: 114

محافظ المنيا مركز السيطرة الالتزام بتعريفة الركوب أسعار المواد البترولية تكثيف الحملات

