أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 12 فبراير، وسط هدوء في سوق الصرف وتوازن بين مستويات العرض والطلب داخل البنوك.

وتحظى أسعار العملات باهتمام واسع من المتعاملين في السوق، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الاستيراد والتصدير، وتكاليف السلع، إلى جانب ارتباطها بتطورات الاقتصاد العالمي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم بالجنيه المصري

الدولار الأمريكي

46.80 جنيهًا للشراء

46.90 جنيهًا للبيع

55.70 جنيهًا للشراء

55.82 جنيهًا للبيع

64.02 جنيهًا للشراء

64.18 جنيهًا للبيع

60.98 جنيهًا للشراء

61.13 جنيهًا للبيع

30.47 جنيهًا للشراء

30.54 جنيهًا للبيع

6.77 جنيهًا للشراء

أسعار العملات العربية اليوم بالجنيه المصري

الريال السعودي

12.48 جنيهًا للشراء

12.51 جنيهًا للبيع

153.41 جنيهًا للشراء

153.78 جنيهًا للبيع

12.74 جنيهًا للشراء

12.77 جنيهًا للبيع

تعكس أسعار العملات اليوم استمرار حالة الاستقرار النسبي داخل سوق الصرف المصري، مع تحركات محدودة في الأسعار، في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية أو قرارات نقدية قد تؤثر على اتجاهات العملات خلال الفترة المقبلة.



