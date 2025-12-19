قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بقوة تتخطى 2000 حصان.. هينيسي فينوم F5 Revolution Evo الخارقة

Revolution Evo
Revolution Evo
صبري طلبه

كشفت Hennessey Special Vehicles الأمريكية عن تقديم نسخة جديدة متطورة من سيارتها الخارقة Venom F5، حملت اسم Revolution Evo، في خطوة تؤكد إصرار الشركة على دفع حدود الأداء الميكانيكي إلى مستويات غير مسبوقة. 

أوضحت هينيسي أن العمل على Revolution Evo لم يقتصر على رفع أرقام الأداء، بل شمل إعادة هندسة السيارة من جوانب متعددة، حيث عملت بالتركيز على تحسين الديناميكا الهوائية، وضبط توزيع الوزن، وتعزيز مستويات الثبات عند السرعات العالية جدًا.

 Revolution Evo

 ذه التعديلات جاءت مدعومة بحزمة تصميم متقدمة وأنظمة تعليق خاصة جرى تطويرها للتعامل مع القوة الهائلة التي تنتجها السيارة دون التأثير على التحكم أو السلامة.

محرك خارق بأرقام غير مسبوقة لسيارة Revolution Evo

تعتمد Venom F5 Revolution Evo على محرك ثماني الأسطوانات V8  مزدوج التوربو بسعة 6.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 2,031 حصانًا، مع عزم دوران يناهز 1,445 رطلقدم. هذه الأرقام تضع السيارة في صدارة فئة الهايبركار العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي. 

 Revolution Evo

الأداء الناتج عن هذه المنظومة يمنح السيارة تسارعًا استثنائيًا وقدرات عالية عند السرعات القصوى، ما يجعلها واحدة من أقوى السيارات التي تم تطويرها خارج نطاق الإنتاج الواسع.

تصميم السيارة Revolution Evo

إلى جانب القوة الميكانيكية، أولت هينيسي اهتمامًا خاصًا بالأنظمة المساندة، حيث تم تزويد السيارة بتعليق معدل وأنظمة تحكم مصممة خصيصًا للحفاظ على تماسك الإطارات وثبات الهيكل عند القيادة، هذه المعالجة الهندسية تهدف إلى تقديم تجربة قيادة دقيقة، تضمن أن تظل السيارة متزنة حتى في أقصى ظروف الأداء.

 Revolution Evo

من الناحية التصميمية، تأتي Revolution Evo بهيكل انسيابي شديد الانسيابية، يعكس فلسفة السرعة المطلقة، المصابيح الأمامية الحادة تمنح السيارة مظهرًا عدوانيًا واضحًا، بينما تعزز الجنوط الرياضية الكبيرة حضورها على الطريق، ويعتمد التصميم على مفهوم البابين، مع سبويلر خلفي عريض يلعب دورًا أساسيًا في تحسين الضغط السفلي والثبات عند السرعات العالية.

 Revolution Evo

ويضم الهيكل الخارجي فتحات تهوية جانبية لتبريد المكونات الميكانيكية وللأداء الانسيابي، إضافة إلى دعامات جانبية تسهم في تحسين تدفق الهواء حول السيارة، كما زُوّدت بمنظومة عادم مكونة من أربعة مخارج، لا تقتصر وظيفتها على الأداء الصوتي، بل تلعب دورًا في تحسين كفاءة الاحتراق.

هينيسي Hennessey Special Vehicles Revolution Evo Venom F5

