قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس تظهر لأول مرة

بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس
بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس
إبراهيم القادري

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس، وتنتمي سوبر سبورتس لفئة السيارات الكوبية الخارقة، وقدمت بنتلي اسم سوبرسبورتس لأول مرة عام 1925 بمحرك 4500 سي سي .

 بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس

ومع النجاحات الكبيرة في لومان خلال أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات، ساهمت  بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس في ترسيخ مكانة بنتلي كصانع يجمع بين الأداء والفخامة.

محرك بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس

 بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس

تستمد سيارة بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس قوتها من محرك 8 سلندر توين تيربو، ينتج قوة 657 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من ثماني سرعات، ونظام دفع خلفي، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعه في مدة 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 309 كم/ساعة .

مواصفات بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس

 بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس

زودت سيارة بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس بالعديد من المميزات من ضمنها، قفل تفاضلي إلكتروني ذكي لتوجيه القوة للمحور الخلفي، وتم زيادة عرض المحور الخلفي بمقدار 16 مم، وبها نظام التوجيه بالعجلات الخلفية وتوزيع العزم عبر المكابح، وبها نظام تعليق أمامي بأذرع مزدوجة، وبها نظام مانع للانحناء يعمل بجهد 48 فولت، وبها مكابح من أقراص كربون سيليكون سيراميك مقاس 440 مم، وأقراص خلفية مقاس 410 مم.

 بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس

ويوجد بـ بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس، مشتتات هواء وزوائد جانبية وأجنحة كلها مصنوعة من ألياف الكربون، وبها واجهة أمامية تحمل أكبر مشتت هواء يوضع على سيارة بنتلي للطرق، وبها زعانف جانبية تقلل الرفع، وبها ناشر هواء جديد، وجناح ثابت من قطعة واحدة يوفر قوة ضغط إضافية تصل إلى 661 رطل مقارنة بالنسخة القياسية، وبها مقاعد أمامية خفيفة الوزن وعالية الدعم.

تاريخ شركة بنتلي في صناعة السيارات

 بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس

تأسست بنتلي عام 1919 على يد والتر أوين بنتلي، ومرت بتاريخ حافل من التميز الرياضي والفخامة، واشترتها رولز رويس عام 1931، ثم استحوذت عليها مجموعة فولكس فاجن في عام 1998، وعرفت بنتلي بسياراتها الرياضية وفوزها بسباقات مثل لومان 24 ساعة، ثم ركزت على صناعة سيارات فاخرة مع الحفاظ على فلسفة السرعة. 

بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس محرك بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس كونتيننتال سوبرسبورتس بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس كونتيننتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

الغردقة تحتفل بيوم الطفولة العالمي بكرنفال وعروض فنية

فتاوى

فتاوى| ما حكم تَرك صلاة الجمعة والتكاسل عن أدائها؟.. حكم خلع الزوجة الحجاب طاعة لزوجها.. حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

مكتبات مصر العامة

تعاون جديد بين هيئة الكتاب ومكتبات مصر العامة لتوسيع إتاحة الإصدارات للجمهور في القاهرة

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد