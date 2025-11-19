بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس تظهر لأول مرة

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس، وتنتمي سوبر سبورتس لفئة السيارات الكوبية الخارقة، وقدمت بنتلي اسم سوبرسبورتس لأول مرة عام 1925 بمحرك 4500 سي سي .

ومع النجاحات الكبيرة في لومان خلال أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات، ساهمت بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس في ترسيخ مكانة بنتلي كصانع يجمع بين الأداء والفخامة.

محرك بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس

تستمد سيارة بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس قوتها من محرك 8 سلندر توين تيربو، ينتج قوة 657 حصان، وعزم دوران 800 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من ثماني سرعات، ونظام دفع خلفي، وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعه في مدة 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 309 كم/ساعة .

مواصفات بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس

زودت سيارة بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس بالعديد من المميزات من ضمنها، قفل تفاضلي إلكتروني ذكي لتوجيه القوة للمحور الخلفي، وتم زيادة عرض المحور الخلفي بمقدار 16 مم، وبها نظام التوجيه بالعجلات الخلفية وتوزيع العزم عبر المكابح، وبها نظام تعليق أمامي بأذرع مزدوجة، وبها نظام مانع للانحناء يعمل بجهد 48 فولت، وبها مكابح من أقراص كربون سيليكون سيراميك مقاس 440 مم، وأقراص خلفية مقاس 410 مم.

ويوجد بـ بنتلي كونتيننتال سوبرسبورتس، مشتتات هواء وزوائد جانبية وأجنحة كلها مصنوعة من ألياف الكربون، وبها واجهة أمامية تحمل أكبر مشتت هواء يوضع على سيارة بنتلي للطرق، وبها زعانف جانبية تقلل الرفع، وبها ناشر هواء جديد، وجناح ثابت من قطعة واحدة يوفر قوة ضغط إضافية تصل إلى 661 رطل مقارنة بالنسخة القياسية، وبها مقاعد أمامية خفيفة الوزن وعالية الدعم.

تاريخ شركة بنتلي في صناعة السيارات

تأسست بنتلي عام 1919 على يد والتر أوين بنتلي، ومرت بتاريخ حافل من التميز الرياضي والفخامة، واشترتها رولز رويس عام 1931، ثم استحوذت عليها مجموعة فولكس فاجن في عام 1998، وعرفت بنتلي بسياراتها الرياضية وفوزها بسباقات مثل لومان 24 ساعة، ثم ركزت على صناعة سيارات فاخرة مع الحفاظ على فلسفة السرعة.