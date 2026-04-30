واتساب يطور ميزة جديدة لحفظ نسخ من المحادثات

تعمل منصة واتساب الأشهر في العالم لتبادل الرسائل الفورية مجاناً على تطوير خدمة تخزين سحابي داخلي مشفرة، تمكن مستخدميها من حفظ نسخ احتياطية لمحادثاتهم بدون الاعتماد على خدمات الطرف الثالث.

وبحسب موقع “فون آرينا” التقني، سيتيح التحديث الممنتظر لمستخدمي أندرويد خيارين للنسخ الاحتياطي.

الأول بواسطة Google Drive، والثاني عبر خدمة التخزين السحابي الجديدة الخاصة بواتساب، من أجل التحكم بصورة أفضل في إدارة البيانات.

ستوفر الميزة الجديدة مساحة مجانية حتى 2 جيجابايت، بجانب لإتاحة الاشتراك في باقات مدفوعة بسعة حتى 50 جيجابايت، مع وسائل حماية متعددة تضمن سرية وحماية البيانات.

ستقدم وسائل الحماية رمز مروري مع كلمة سر، أو مفتاح تشفير من 64 رقمًا، لضمان الحفاظ على الأمان والخصوصية.

الأمر الذي يكشف توجه منصة واتساب لتقليل الاعتماد على خدمات iCloud، مقابل تطوير وتمكين بنيتها التحتية الخاصة بها.

يذكر أن ميتا أتاحت مؤخراً لمستخدمي واتساب على نظام Apple CarPlay، ميزة إلغاء الضوضاء في المكالمات العادية والفيديو، والتي كانت متوفرة لعدد محدود من المستخدمين.