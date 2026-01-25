استمرار تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية

تابع اليوم الأحد محمد صحصاح، مدير عام التعليم العام بمديرية تعليم المنوفية ، أعمال التصحيح داخل كنترول منوف، حيث اشرف على المراجعة والتنظيم والتأكد من الالتزام بالإجراءات والتعليمات التنظيمية الخاصة بعملية التصحيح.

وشدد صحصاح على ضرورة الدقة والشفافية في التصحيح، مع مراعاة تطبيق المعايير العلمية لضمان العدالة في تقييم أداء الطلاب، مؤكداً على حرص الإدارة التعليمية على إنجاز الأعمال بسرعة وجودة عالية في أجواء مهنية.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان خروج أعمال الكنترول بصورة تليق بثقة الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد انه سيتم اعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وانتهي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية الأسبوع الماضي من امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول.