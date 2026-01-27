نتنياهو: فتح معبر رفح للأشخاص فقط وبأعداد محدودة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إن إسرائيل وافقت ضمن ما وصفه بـ“خطة النقاط العشرين” على فتح معبر رفح أمام حركة الأشخاص فقط وبأعداد محدودة، مؤكدًا أن المسؤولية الأمنية عن المعبر ستظل بيد إسرائيل، فيما سيقتصر دور السلطة الفلسطينية على ختم جوازات السفر.

وأضاف نتنياهو أنه لا يعتقد أن السلطة الفلسطينية ستتولى إدارة قطاع غزة، معتبرا أن الشروط التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن “تعجيزية”، على حد وصفه.

وشدد رئيس حكومة الاحتلال على أن إسرائيل لن تسمح بدخول قوات تركية أو قطرية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية في القطاع “غير واردة”، وأن السيطرة الأمنية الإسرائيلية ستبقى شاملة من نهر الأردن وحتى البحر، بما في ذلك قطاع غزة.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من إعلان استعادة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير ران غويلي من قطاع غزة، حيث قال إن إسرائيل “أنجزت مهمتها” المتعلقة بملف الأسرى، وبدأت مرحلة جديدة تهدف إلى تفكيك حركة حماس ونزع سلاح القطاع.

وأوضح نتنياهو أن ما وصفه بـ“النصر الكامل” يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية، هي: إعادة جميع الأسرى، ونزع سلاح حركة حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح، مضيفًا: “بالأمس أنجزنا العنصر الأول”.