منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أنه ليس من الممكن أن الذكاء الإصطناعي يحل محل الأطباء إطلاقا، مشيرا إلى أنه مفيد ولكنه لن يستطيع أن يحل محل الطبيب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “الشات جي بي تي يوفر الوقت جدا فى الحصول على المعلومة، ولكن أحذر أهالينا بعدم الإعتماد أبدا على الدخول على الشات جي بي تي فى أنه يصفله هو بيحس بإيه فيقوله خد العلاج المعين، حيث أن تلك مسألة فى منتهي الخطورة”.

وتابع: “من أجل وصف علاج للمريض نعتمد على 3 أشياء، أوله التاريخ المرضي له، والفحص الإكلينيكي والتحاليل الطبية، ولا يجب أبدا أنه يقفز مرة واحدة بالتشخيص على الفراسة من أول كلمة يقولها للمريض”.