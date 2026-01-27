إصابة طبيبة أسنان بعد اصطدام سيارتها بالرصيف في المنيا الجديدة

أُصيبت طبيبة أسنان في حادث تصادم سيارتها بالرصيف بطريق مدينة المنيا الجديدة، تم نقلها لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم لسيارة ملاكي بالرصيف بطريق مدينة المنيا الجديدة، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وبالفحص، تبين اصابة شروق. ص. ا 33 سنه طبيبة أسنان وأفادت التقارير الطبية الأولية بوجود اشتباه نزيف بالبطن.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية واتخاذ الإجراءات العلاجية وفقًا للحالة الصحية.

وقامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.