قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كراسي متحركة لكبار السن ودعم نفسي للأطفال.. جهود مصرية لتقديم العون للمصابين الفلسطينيين| تفاصيل
إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب في قنا
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد مشروع سكن مصر ويوجه بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة ورفع كفاءة الطرق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

قام اليوم المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بجولة ميدانية موسعة داخل مشروع سكن مصر، لمتابعة أعمال صيانة الزراعة، والنظافة العامة، وحالة الطرق.


رافق رئيس الجهاز خلال الجولة كل من المهندس رمضان عبدالصمد نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس حسين الأحمدي نائب رئيس الجهاز للتنفيذ، والمهندس محمد السيد نائب رئيس الجهاز، إلى جانب السادة مديري الإدارات المعنية ومسؤولي شركة مدن مصر.

خلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على استمرار وتكثيف أعمال النظافة اليومية، موجهاً بزيادة أعداد صناديق القمامة ووضع مخطط متكامل لتوزيعها على مستوى المشروع بالكامل، بما يضمن سهولة الاستخدام ومنع تراكم المخلفات.

كما أكد على شركات النظافة ضرورة الاستمرار في حملات رفع المخلفات والمخالفات بشكل يومي، مع تدعيم الأعمال بالمكانس الآلية والمكابس، لضمان الرفع الفوري للمخلفات والحفاظ على الشكل الحضاري للمشروع.

فيما يخص أعمال الزراعة، وجّه رئيس الجهاز إدارة الزراعة بتنفيذ الملاحظات فوراً، والاستمرار في الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء وأمام العمارات، مع تهذيب الأشجار، وتكثيف أعمال الزراعة وتزويد المناطق بالزرع بمختلف أنواعه، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية ورفع جودة الحياة للسكان.

أكد المهندس محمد أحمد زكريا في ختام الجولة على المتابعة المستمرة واليومية لأعمال الصيانة والنظافة، مشدداً على  نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات بضرورة التواجد الميداني وعدم التهاون في مستوى الأداء، لضمان تقديم أفضل خدمة لسكان مدينة الشروق.
 

الشروق سكن مصر شركات النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة بحث مع ممثلة اليونيسف إقامة أول معرض كتاب للطفل

المداح

طرح بوسترات الجزء الأخير من مسلسل المداح

ياسر الطوبجي

تطورات الحالة الصحية لـ ياسر الطوبجي بعد خضوعه لعملية جراحية

بالصور

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد