رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد مشروع سكن مصر ويوجه بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة ورفع كفاءة الطرق

قام اليوم المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بجولة ميدانية موسعة داخل مشروع سكن مصر، لمتابعة أعمال صيانة الزراعة، والنظافة العامة، وحالة الطرق.



رافق رئيس الجهاز خلال الجولة كل من المهندس رمضان عبدالصمد نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس حسين الأحمدي نائب رئيس الجهاز للتنفيذ، والمهندس محمد السيد نائب رئيس الجهاز، إلى جانب السادة مديري الإدارات المعنية ومسؤولي شركة مدن مصر.

خلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على استمرار وتكثيف أعمال النظافة اليومية، موجهاً بزيادة أعداد صناديق القمامة ووضع مخطط متكامل لتوزيعها على مستوى المشروع بالكامل، بما يضمن سهولة الاستخدام ومنع تراكم المخلفات.

كما أكد على شركات النظافة ضرورة الاستمرار في حملات رفع المخلفات والمخالفات بشكل يومي، مع تدعيم الأعمال بالمكانس الآلية والمكابس، لضمان الرفع الفوري للمخلفات والحفاظ على الشكل الحضاري للمشروع.

فيما يخص أعمال الزراعة، وجّه رئيس الجهاز إدارة الزراعة بتنفيذ الملاحظات فوراً، والاستمرار في الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء وأمام العمارات، مع تهذيب الأشجار، وتكثيف أعمال الزراعة وتزويد المناطق بالزرع بمختلف أنواعه، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية ورفع جودة الحياة للسكان.

أكد المهندس محمد أحمد زكريا في ختام الجولة على المتابعة المستمرة واليومية لأعمال الصيانة والنظافة، مشدداً على نواب رئيس الجهاز ومديري الإدارات بضرورة التواجد الميداني وعدم التهاون في مستوى الأداء، لضمان تقديم أفضل خدمة لسكان مدينة الشروق.

