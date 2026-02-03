زايد الجديدة تواصل مسيرة البناء والتنمية بخطوات ثابتة.. تفاصيل

تواصل إدارة المرافق تنفيذ مشروع الخزان والرافع بمنطقة توسعات جهاز مدينة الشيخ زايد– بالقرار 77، كأحد المشروعات الحيوية لدعم البنية التحتية وتأمين الاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب.

وذلك في إطار توجيهات المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، وبإشراف المهندس أسامة عبدالباسط نائب رئيس الجهاز.

ويجري حاليًا تنفيذ اللبشة المسلحة للخزان بسعة 16,000 متر مكعب مياه، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة إمداد المياه وضمان استدامتها لخدمة التوسعات العمرانية الجديدة.

كما تشمل الأعمال تنفيذ المباني الإدارية، ومبنى المحولات، ومبنى الديزل، ضمن منظومة متكاملة تعمل على أعلى مستوى من الكفاءة التشغيلية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة جهاز المدينة لمواصلة التنمية العمرانية الشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها زايد الجديدة.