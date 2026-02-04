مُبادرة صناعية تُعيد توظيف الموارد لدعم منظومة الغاز وتعزيز التنمية المستدامة | تفاصيل

أعلنت إحدى الشركات الصناعية بقطاع الأسمنت عن مشاركتها بمحطة تخفيض الضغط الكائنة داخل مصنعها بمنطقة المكس، لدعم منظومة توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك.

وتهدف هذه المشاركة إلى الاستفادة من الطاقة التشغيلية غير المستخدمة بالمحطة في الوقت الحالي، بما يسهم في تخفيف الأحمال على شبكات الغاز الطبيعي وتحسين كفاءة واستمرارية الإمدادات المقدمة للمواطنين، لا سيما في المناطق المحيطة بالمصنع مثل منطقة وادي القمر، وذلك خلال الفترات ذات الطلب المرتفع، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك، فضلًا عن دعم عدد من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية، في إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترشيد استخدامها.

وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي ضمن نهجها المستدام لتوظيف بنيتها التحتية الصناعية في خدمة الصالح العام، بما يحقق التوازن بين البعد الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية والحفاظ على الموارد، ويسهم في تحسين جودة الحياة بالمجتمعات المحيطة.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي بأن المشاركة بمحطة تخفيض الضغط تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاع الصناعي وشركات المرافق العامة، وتعكس الالتزام بالمساهمة الفعالة في دعم استقرار منظومة الطاقة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.

من جانبها، ثمّنت الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» هذه المبادرة، مؤكدة أنها تسهم في تعزيز كفاءة واستقرار إمدادات الغاز الطبيعي، وتدعم الجهود المبذولة لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لجهودها في دعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال حلول عملية ذات أثر إيجابي مباشر على مستوى الخدمات الحيوية والبنية التحتية للطاقة.