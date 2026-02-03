قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف تفاصيل إعارة الأهلي لأحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل إعارة النادي الأهلي للاعب أحمد عبد القادر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .


وكتب خالد الغندور :"الأهلي عايز يطلع احمد عبد القادر إعارة ب١٥٠ الف دولار لكرمة العراقي بس يجدد سنة و طبعا اللاعب رفض رفض تام انه يجدد سنة و خصوصا انه سيرحل بعد ٤ شهور و يمضي للنادي اللي هو عايزه و يحصل علي عقد كبير طالما اصبح لاعب حر".


وقد شهدت الساعات الماضية تحفظات من جانب إدارة النادي الأهلي علي رحيل أحمد عبد القادر نجم القلعة الحمراء إلي نادي الكرامة العراقي.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء أخطرت أحمد عبدالقادر برفض عرض نادي الكرامة العراقي والرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

تابع:  النادي العراقي كانت لديه رغبة قوية في شراء أحمد عبد القادر الست شهور المتبقية له من عقده ويرحل في نهاية الموسم أو يرحل علي سبيل الإعارة بنية البيع.

واصل:  أحمد عبدالقادر نجم المارد الأحمر ابدي رفضا علي تجديد عقده مع النادي الأهلي ويرغب في خوض تجربة احترافية جديدة.

أكمل: مندوب نادي الكرامة العراقي تواجد في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية وعرض علي النادي الأهلي 150 الف دولار وادارة القلعة الحمراء رفضت العرض لقلة المقابل المادي.

وأتم : النادي الأهلي اشترط سداد من 400 إلي 500 الف دولار إلا أن الدوري العراقي لا يمكنه دفع تلك المبالغ ما جعل إدارة القلعة الحمراء تتحفظ على عرض نادي الكرامة العراقي للتعاقد مع أحمد عبد القادر.

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور إعارة النادي الأهلي للاعب أحمد عبد القادر أحمد عبد القادر الأهلي لكرمة العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

البحوث الإسلاميَّة يعلن نتيجة مسابقة إيفاد رمضان 1447هـ للوعَّاظ والقرَّاء

دار الإفتاء

التصرف الشرعي لمن أفطر في رمضان ولا يتذكر عدد الأيام.. دار الإفتاء توضح

وزير الأوقاف خلال المحاضرة

وزير الأوقاف للشباب: تعلقوا بالقمم وتحلوا بالطموح ولا تكتفوا بالقليل

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد