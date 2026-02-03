أحمد أبو مسلم: الأهلي تعامل مع أزمة إمام عاشور بمثالية.. وغيابه سيكون مؤثرا

تحدث أحمد أبو مسلم نجم الكرة المصرية السابق، عن مواجهة الاهلي والبنك الأهلي المقرر إقامتها اليوم في الدوري المصري

وقال أبو مسلم في تصريحاته مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: البنك الاهلي يسير بخطى جيدة وستكون مواجهة صعبة للغاية على الأهلي

وأضاف: هناك تحسن في اداء الأهلي في الفترة الماضية ولكن الدوري المصري مستوى مختلف عن مباريات دوري أبطال افريقيا

وتابع: إمام عاشور لاعب مؤثر للغاية سواء مع الأهلي أو منتخب مصر ولكنه قصر في حق نفسه

وواصل: الأهلي تعامل مع أزمة امام عاشور بمثالية وقرارات الاهلي مفيهاش هزار وسيتم خصم العقوبة المالية من إمام عاشور.