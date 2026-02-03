أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا ملامح.. وكوكا ظلم نفسه

يرى أحمد أبو مسلم، نجم الكرة المصرية السابق، أن ييس توروب المدير الفني للأهلي أقل بكثير من تواجده كمدرب للفريق.

وقال أبو مسلم، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو “ميجا اف ام”: “مش حاسس إن ييس توروب ليس على قدر النادي الأهلي عكس فايلر، والأهلي مع توروب بلا ملامح ولا أرى منه أي تكتيك، والدنمارك ليس المدرسة الذي نتعاقد بها مع مدربين”.

وأضاف: “صفقات الأهلي الشتوية جيدة والأهلي تعاقد مع ثنائي في الدفاع مميز، ولكن الأهلي ينقصه الناحية الهجومية التي أشعر بالقلق منها”.

وتابع: “أحمد نبيل كوكا ظلم نفسه باللعب في الجبهة اليسرى وهذه ليست إمكانياته، ولكن أعتقد أن توروب سيظل يعتمد عليه في الجبهة اليسرى”.