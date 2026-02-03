قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

حتى النفس الأخير.. الأطباء تنعى شهيد الواجب الدكتور وسيم قطب هيكل

الدكتور وسيم قطب هيكل
الدكتور وسيم قطب هيكل
الديب أبوعلي

نعت النقابة العامة للأطباء، إلى جموع الأطباء وإلى الشعب المصري كله، فقيد المهنة والإنسانية الدكتور وسيم قطب هيكل، أخصائي جراحة المسالك البولية بالتأمين الصحي، مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، الذي وافته المنية فجأة وهو يؤدي واجبه المهني داخل المستشفى، مرتديا معطفه الأبيض، ثابتا في موقعه بين مرضاه، مجسدا أسمى معاني الإخلاص والتفاني حتى آخر لحظة في حياته.

لقد رحل الزميل العزيز إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته أثناء العمل، ورغم كل المحاولات الطبية لإنقاذه، إلا أن إرادة الله قد شاءت أن يختتم مسيرته بـ ميتةٍ تشرّف صاحبها، وهو قائم على خدمة المرضى، مؤديا رسالة الطب النبيلة بصدق وشرف.

وإذ تنعى نقابة الأطباء هذا الفقد الجلل، فإنها تؤكد أن الطبيب الراحل كان مثالا للطبيب الخلوق، المحب لمرضاه، المشهود له بالكفاءة وحسن السيرة، وأن رحيله يمثل خسارة حقيقية للمنظومة الصحية ولأهالي مدينته وزملائه وكل من عرفه.

وتتقدم نقابة الأطباء بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى زملائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

