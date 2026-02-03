حماقي: جميع العناصر ساهمت في خلق حالة توازن بين الكوميديا والبعد الإنساني بمسلسل بيت بابا.. خاص

كشف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي عن كيفية تضافر جميع العناصر من اجل تحقيق النجاح لمسلسل بيت بابا الذى يعرض حاليا.

وقال المخرج محمد عبد الرحمن حماقي فى تصريح خاص : جميع عناصر العمل من سيناريو وإخراج وتمثيل ساهمت في خلق حالة توازن بين الكوميديا والبعد الإنساني، والاحترام المتبادل والتعاون بين جميع المشاركين كانا من اهم اسباب خروج المسلسل بهذا الشكل.

تفاصيل مسلسل بيت بابا

“بيت بابا”، عمل كوميدي اجتماعي جماعي، يشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك، إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية تحمل مزيجًا من الكوميديا والبعد الاجتماعي.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال.

ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ.