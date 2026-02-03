محافظ الشرقية يفتتح قسم أطفال جديد بمستشفى سنهوت التخصصي بمنيا القمح بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قسم أطفال جديد بمستشفى سنهوت التخصصي بمركز منيا القمح، والمٌقام بالدور الرابع بالمستشفى على مساحة ٤٢٠ متراً ، وبتكلفة تقديرية 4 مليون جنيهاً، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار دعم الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متميزة للأطفال من أبناء القرية والقرى المجاورة، بحضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور أحمد علي مدير المستشفى، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وخلال الإفتتاح، قدم وكيل الوزارة شرحاً تفصيلياً للمحافظ حول أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي شهدها قسم الأطفال الجديد ، موضحًا أن القسم يضم ٧ غرف منهم ٦ غرف إقامة داخلية لحالات الأطفال، وكل غرفة تضم من ٢ الي ٣ أسرة وحمام خاص وتكييف بسعة ١٥ سريراً بالإضافة إلى غرفة عناية متوسطة تضم سريرين كهربائيين مزودين بأجهزة مونيتور لمتابعة حالات الطوارئ بدقة على مدار الساعة، مضيفاً أن القسم يشتمل على غرفة أطباء وغرفة تمريض وغرفة مخصصة لتحضير العلاج والمحاليل بما يضمن تقديم خدمة طبية شاملة للأطفال المترددين على المستشفي.

أوضح المحافظ أن قسم الأطفال الجديد بالمستشفى يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة ويساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للأطفال بما يخفف معاناة المرضى وذويهم.

وحرص المحافظ علي الوقوف مع الأهالي المترددين على المستشفى للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم والتأكد توافر كافة الادويه اللازمة لهم.

كما تفقد المحافظ عيادة العظام وقسم الأشعة والعلاج الطبيعي بالمستشفى، واطلع من الأطباء على احتياجات المستشفى اللازمة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والصحية، وتوفير رعاية صحية لائقة للمواطنين،موجهاً وكيل الوزارة بسرعة توفير تلك الاحتياجات فورًا لخدمة المرضى، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الأطفال، مشيداً بجهود ودور المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.