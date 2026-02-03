قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح قسم أطفال جديد بمستشفى سنهوت التخصصي بمنيا القمح بتكلفة 4 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قسم أطفال جديد بمستشفى سنهوت التخصصي بمركز منيا القمح، والمٌقام بالدور الرابع بالمستشفى على مساحة ٤٢٠ متراً ، وبتكلفة تقديرية  4 مليون جنيهاً، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع المجتمع المدني في إطار دعم الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متميزة للأطفال من أبناء القرية والقرى المجاورة، بحضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور أحمد علي مدير المستشفى، وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وخلال الإفتتاح، قدم وكيل الوزارة شرحاً تفصيلياً للمحافظ حول أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي شهدها قسم الأطفال الجديد ، موضحًا أن القسم يضم ٧ غرف منهم ٦ غرف إقامة داخلية لحالات الأطفال، وكل غرفة تضم من ٢ الي ٣ أسرة وحمام خاص وتكييف بسعة ١٥ سريراً بالإضافة إلى غرفة عناية متوسطة تضم سريرين كهربائيين مزودين بأجهزة مونيتور لمتابعة حالات الطوارئ بدقة على مدار الساعة، مضيفاً أن القسم يشتمل على غرفة أطباء وغرفة تمريض وغرفة مخصصة لتحضير العلاج والمحاليل بما يضمن تقديم خدمة طبية شاملة للأطفال المترددين على المستشفي.

أوضح المحافظ أن قسم الأطفال الجديد بالمستشفى يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة ويساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للأطفال بما يخفف معاناة المرضى وذويهم.

وحرص المحافظ علي الوقوف مع الأهالي المترددين على المستشفى للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم والتأكد توافر كافة الادويه اللازمة لهم.

كما تفقد المحافظ عيادة العظام وقسم الأشعة والعلاج الطبيعي بالمستشفى، واطلع من الأطباء على احتياجات المستشفى اللازمة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والصحية، وتوفير رعاية صحية لائقة للمواطنين،موجهاً وكيل الوزارة بسرعة توفير تلك الاحتياجات فورًا لخدمة المرضى، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

 أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الأطفال، مشيداً بجهود ودور المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

الشرقية محافظ الشرقية بمركز منيا القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

معرض الكتاب

التعليم العالي: مشاركة واسعة للطلاب الوافدين ودارسي اللغة العربية في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مدبولي

رئيس الوزراء يناقش آليات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي

جانب من الاجتماع

جبران يبحث مع شركات إلحاق العمالة استعدادات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد