نسبة النجاح بلغت 70.35٪.. نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ م، بنسبة نجاح بلغت ٧٠.٣٥%، حيث تقدم لآداء الامتحان (١٤٦٠٠٨) طالب وطالبة حضر منهم ١٤٥٣١٨.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٩.٥٧ % حيث تقدم لآداء الامتحان ١٤٩٤ طالب وطالبة حضر منهم ١٤٠٣.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح ٩٠%، حيث تقدم لآداء الامتحان ٥٠ طالب وطالبة.

كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين ٦٢.٥٠ % حيث تقدم لآداء الامتحان ١٦ طالب وطالبة.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.

