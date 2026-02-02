الشرقية.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.35% بالفصل الدراسي الأول

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2025/2026م، بنسبة نجاح بلغت70.35% حيث تقدم لآداء الامتحان (146008) طالب وطالبة حضر منهم 145318.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٩.٥٧ % حيث تقدم لآداء الامتحان ١٤٩٤ طالب وطالبة حضر منهم ١٤٠٣.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح ٩٠%، حيث تقدم لآداء الامتحان ٥٠ طالب وطالبة , كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين ٦٢.٥٠ % حيث تقدم لآداء الامتحان ١٦ طالب وطالبه.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب.