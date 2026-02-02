محافظ الشرقية يشهد إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

بدأت إحتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان عقب أداء صلاة المغرب، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، للقارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، تلاها كلمة ألقاها الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان ومنزلتها عند الله تعالى، والدروس المستفادة من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وأهمية تلك الليلة التي خصها الله بأحداث هامة كتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

أوضح أن هذا التحول يعكس وسطية الإسلام في الدين والأخلاق ، ويشير إلى أهمية الإنقياد لأوامر الله بلا تأويل أو تسويف مؤكداً أن ليلة النصف من شعبان ليلة إستجاب الله فيها لنبيه محمد صلي الله عليه وسلم في تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وكان ذلك تحقيقاً لوعده الحق في قوله تعالى "قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ".

واختتمت الإحتفالية بتقديم إبتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ ابراهيم محمد صلاح الدين الحصري.

هنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، وطالبهم بضرورة الإلتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدماً نحو إستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء وينعم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والسلم والسلام والإستقرار والرخاء.