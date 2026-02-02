ضبط 254 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر بالغربية

صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 254 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بالمحلة الكبرى.

حملته مكبرة



كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بقيادة الدكتور الشربينى عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارات البيطرية بالمحلة الكبرى ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى المحلة الكبرى، وذلك تنسيقا مع مباحث تموين الغربية ، ومفتشى مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء.

توجيهات بيطرية



وأسفر مرور اللجنة عن ضبط 254 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

اعدام المضبوطات



وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 7 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.