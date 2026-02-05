نائب محافظ الجيزة يبحث حل مشكلة تسرب المياه بقرية الطرفاية بالبدرشين

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن منطقة المستودع بقرية الطرفاية التابعة لمركز البدرشين لحل مشكلة تسرب المياه، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، مسؤلي شركة مياه الجيزة بضرورة فحص أسباب تسرب المياه ومعرفة مصدرها لضمان أنهاء المشكلة وعدم تجددها مرة أخرى.

وأستمع الشهابي، خلال الجولة بعدد من المواطنين القاطنين بالمنطقة للتعرف على المشاكل التي تواجههم للعمل على إيجاد حلول جذرية لعدم تكرارها مجددا وانهاء معاناتهم.

كما أجرى نائب محافظ الجيزة، جولة ميدانية بمدينة البدرشين للوقوف على مستوى النظافة والأشغالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة.

ووجه النائب بتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين ورفع أي مخلفات لتحسين الحالة العامة بمدينة البدرشين.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال الخطة الاستثمارية بمدينة البدرشين، وتشمل أعمال الرصف والتطوير بشارع الشورى بداية من عباس عناني حتي الطريق الأوسطي وأعمال تركيب بلاط الأنترلوك بمتفرعات شوارع الشورى.

وأختتم النائب جولته الميدانية بمناقشة الرسومات والتصميمات الهندسية لمبنى مجلس مدينة البدرشين الجديد تمهيدا لبدء الأعمال التنفيذية خلال الفترة القادمة ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات التطوير المؤسسي ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير المنشأت الإدارية وتحديث البنية الإدارية ورفع كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يسهم في تقديم خدمات حكومية تليق بالمواطن.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، زينهم ادريس رئيس مركز البدرشين وعفاف عبد الحارث مدير مديرية الاسكان ورضوى حامد وكيل مديرية الاسكان وعبد الهادي محمد رئيس قطاع جنوب لمياة الشرب بشركة مياة الجيزة ومصطفى شعلان مدير عام شبكات مياة الشرب بأبوالنمرس والبدرشين، وأبو النجا عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق بالمحافظة.