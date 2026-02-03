وكيل شباب النواب يطالب بضم العاملين بمناطق اتحاد الكرة ومديري المنتخبات الوطنية لنقابة المهن الرياضية

طالب النائب ثروت سويلم ، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ضرورة النظر ودراسة ضم كل من يعمل في مجال الرياضة بمناطق الاتحادات الرياضية بالمحافظات، لنقابة المهن الرياضية .

كما طالب وكيل لجنة الشباب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية ،برئاسة المستشار هشام بدوي ، بضم المديرين التنفيذين للأندية ، ومديري المنتخبات الوطنية في كافة اللعبات والاداريين والمديرين، وإعلامي المنتخبات، وكل من شارك في المحافل الدولية مع المنتخبات او الأندية ليكونوا تحت مظلة نقابة المهن الرياضية.

وعرض النائب ثروت سويلم، على وزير الشباب والرياضة ووزير المجالس النيابية أهمية دراسة ضم تلك الفئات ، وبحث تلك المطلب المهم لقطاع كبير من الرياضيين .