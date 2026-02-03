قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
برلمان

برلماني: قانون المهن الرياضية تغافل وجود تربية رياضية الأزهر

أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أيمن محسب، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تعديل قانون المهن الرياضية .

وأضاف محسب ، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ، بأن مشروع القانون يوجد ملاحظتين الأولى : تعديل المادة الثانية لأنها مادة إصدار .

وشدد محسب، أننا في هذا القانون تغافلنا تماما أن هناك كلية للتربية الرياضية تابعة لجامعة الأزهر ولا تنتمي إلى المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب محسب، بالأخذ في الاعتبار هذين الملاحظتين عند مناقشة القانون .

أيمن محسب مجلس النواب المهن الرياضية النواب

