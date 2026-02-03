برلماني: قانون المهن الرياضية تغافل وجود تربية رياضية الأزهر

أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تعديل قانون المهن الرياضية .

وأضاف محسب ، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية ، بأن مشروع القانون يوجد ملاحظتين الأولى : تعديل المادة الثانية لأنها مادة إصدار .

وشدد محسب، أننا في هذا القانون تغافلنا تماما أن هناك كلية للتربية الرياضية تابعة لجامعة الأزهر ولا تنتمي إلى المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب محسب، بالأخذ في الاعتبار هذين الملاحظتين عند مناقشة القانون .