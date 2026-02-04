انطلاق الدورة الثانية من دبلومة التدريب الأفريقية (Pro 1) باتحاد الكرة

انطلقت اليوم، الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية من دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة Pro 1، التي تنظمها إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت رعاية المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للمرة الأولى في مصر.

ويشارك في الدورة 26 مدربًا من مدربي منتخبات مصر السابقين والحاليين، إلى جانب عدد من مدربي أندية الدوري الممتاز، في إطار خطة الاتحاد لتطوير الكوادر الفنية ورفع كفاءة المدربين المصريين وفقًا لأحدث المعايير القارية والدولية.

تستمر فعاليات الدورة لمدة أربعة أيام بإجمالي 360 ساعة، ويحاضر خلالها الدولي التونسى الدكتور بلحسن مالوش، المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث يتضمن البرنامج محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول أبرز مستحدثات كرة القدم الأفريقية والعالمية.

يشمل محتوى الدورة عددًا من المحاور المهمة، من بينها تحليل أحدث الاتجاهات الفنية في كرة القدم الحديثة، وعلاقة المدرب المحترف بوسائل الإعلام الرياضية، إلى جانب تطبيقات عملية على الضغط العالي والضغط العكسي، وكسر الخطوط الدفاعية، والاتزان الدفاعي عند تنفيذ الهجوم المرتد والسريع.

وتقام الدورة تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويتولى إيهاب الجندي دور المنسق العام للدورات بالاتحاد.

ومن المقرر أن تستمر دبلومة التدريب الأفريقية لمدة عام كامل، وتشمل عشر دورات تدريبية، ضمن إستراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتأهيل المدربين والحصول على أعلى الرخص التدريبية المعتمدة.