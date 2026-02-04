قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تشغيل رحلاتها من مطار العاصمة.. إيركايرو تضم طائرة جديدة
خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
رياضة

انطلاق الدورة الثانية من دبلومة التدريب الأفريقية (Pro 1) باتحاد الكرة

حسن العمدة

انطلقت اليوم، الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية من دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة Pro 1، التي تنظمها إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت رعاية المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للمرة الأولى في مصر.

ويشارك في الدورة 26 مدربًا من مدربي منتخبات مصر السابقين والحاليين، إلى جانب عدد من مدربي أندية الدوري الممتاز، في إطار خطة الاتحاد لتطوير الكوادر الفنية ورفع كفاءة المدربين المصريين وفقًا لأحدث المعايير القارية والدولية.

تستمر فعاليات الدورة لمدة أربعة أيام بإجمالي 360 ساعة، ويحاضر خلالها الدولي التونسى الدكتور بلحسن مالوش، المحاضر بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث يتضمن البرنامج محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول أبرز مستحدثات كرة القدم الأفريقية والعالمية.

يشمل محتوى الدورة عددًا من المحاور المهمة، من بينها تحليل أحدث الاتجاهات الفنية في كرة القدم الحديثة، وعلاقة المدرب المحترف بوسائل الإعلام الرياضية، إلى جانب تطبيقات عملية على الضغط العالي والضغط العكسي، وكسر الخطوط الدفاعية، والاتزان الدفاعي عند تنفيذ الهجوم المرتد والسريع.

وتقام الدورة تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويتولى إيهاب الجندي دور المنسق العام للدورات بالاتحاد.

ومن المقرر أن تستمر دبلومة التدريب الأفريقية لمدة عام كامل، وتشمل عشر دورات تدريبية، ضمن إستراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتأهيل المدربين والحصول على أعلى الرخص التدريبية المعتمدة.

دبلومة التدريب الأفريقية الرخصة Pro 1 الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة

يسري أبو شادي: العالم يمتلك أكثر من 6 آلاف رأس نووي وإيران باتت دولة نووية

أحمد موسى

أحمد موسى: الدراما أداة تسويق للدول وعلينا إبراز الصورة الإيجابية لمصر

لكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين

خالد البلشي: المعارضة لا تنفي الاعتراف بواقع حرية التعبير

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

