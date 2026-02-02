منتخب الصالات بالأبيض والأسود أمام كاب فيردي غدا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر لكرة الصالات وكاب فيردى المقرر لها غدا الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 في ذهاب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2026 ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب السوداء.

تقام المباراة في تمام السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة، وتضم قائمة المنتخب 14 لاعباً هم: أنس خالد، أحمد فكري، جمال عبد الناصر، خالد يسري، إبراهيم السيد، علاء عيسى، محمد جمال، محمد مصطفى، أحمد علي، فادي أشرف، هاني حسين ، عبد الرحمن محمد، أحمد مصطفى، يوسف النبراوي.

وتقام مباراة العودة على استاد القاهرة الدولي (صالة 2) يوم 8 فبراير الجاري ، في تمام السابعة مساءً.