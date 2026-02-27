قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط الإبن العاق المتهم بالاعتداء على أمه بالضرب طمعا في إعطائه أموال لشراء المخدرات بالغربية

الأم الضحية بالغربية
الأم الضحية بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي بالغربية اليوم من ضبط الابن المدمن العاق المتهم في واقعة الاعتداء علي أمه العجوز في نهاية العقد السادس من عمرها بالضرب المبرح بالأيدي و رشقها بالألفاظ النابية لرفضها إعطائه أموال لشراء جرعة المواد المخدرة بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتي .

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اعتداء الإبن علي الأم بالضرب والسباب بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل 

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو والصور للآثار الاعتداء الذي لحق بالسيدة العجوز وإصابتها بجروح في الوجه والعين والفم .

كما ناشدت الأم المكلومة في استغاثتها كافة الجهات التحقيق والأمنية بسرعه ضبط الابن الهارب وتأمين حياتها خلال الفترة المقبلة.

ضبط الابن العاق

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك عاجل ضبط الابن المتهم العاق أمن الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 557 درهمًا

راندة المنشاوي

"الإسكان" تعد تقريراً عن أبرز أنشطتها خلال أسبوع

أسعار العملات الأجنبية

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم 27-2-2026

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد