ضبط الإبن العاق المتهم بالاعتداء على أمه بالضرب طمعا في إعطائه أموال لشراء المخدرات بالغربية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي بالغربية اليوم من ضبط الابن المدمن العاق المتهم في واقعة الاعتداء علي أمه العجوز في نهاية العقد السادس من عمرها بالضرب المبرح بالأيدي و رشقها بالألفاظ النابية لرفضها إعطائه أموال لشراء جرعة المواد المخدرة بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتي .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اعتداء الإبن علي الأم بالضرب والسباب بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو والصور للآثار الاعتداء الذي لحق بالسيدة العجوز وإصابتها بجروح في الوجه والعين والفم .

كما ناشدت الأم المكلومة في استغاثتها كافة الجهات التحقيق والأمنية بسرعه ضبط الابن الهارب وتأمين حياتها خلال الفترة المقبلة.

ضبط الابن العاق

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.